Elektro-Offensive: VW will E-Autos auch in Emden und Hannover bauen

Volkswagen will künftig auch an den beiden deutschen Standorten Hannover und Emden Elektroautos bauen. Bislang war allein Zwickau als E-Auto-Werk vorgesehen. "Mit diesem Schritt sorgen wir auch für eine nachhaltige Zukunftsperspektive für beide Standorte", sagte Konzernchef Herbert Diess am Mittwoch. "Wir steigen mit aller Kraft in die Produktion von Elektrofahrzeugen ein", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian. In Emden sollen ab 2022 E-Autos gebaut werden, in Hannover soll neben Verbrennern der elektrische ID Buzz entstehen. Am Freitag entscheidet der Aufsichtsrat über künftige Investitionen und auch die Belegung der Werke.