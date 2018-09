Elektrorollerhersteller Govecs verschiebt Börsengang nach Grossauftrag

Der Elektrorollerhersteller Govecs verschiebt seinen Börsengang um sechs Wochen. Statt am 2. Oktober streben die Eigentümer des Unternehmens jetzt eine Erstnotiz am 13. November an, wie Govecs am Donnerstag in München mitteilte. Die Zeichnungsfrist für die Aktie wurde bis zum 8. November verlängert.