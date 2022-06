In den USA ist das erste systemische Medikament gegen Kreisrunden Haarausfall (Alopecia areata) zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) erteilte dem Mittel Olumiant des Unternehmens Eli Lilly eine Genehmigung. Es ist die erste überhaupt in den USA für ein Medikament gegen Kreisrunden Haarausfall, das auf den ganzen Körper wirkt. Von der Erkrankung, die sich oft als lückenhafte Kahlheit äussere, seien jedes Jahr mehr als 300 000 Menschen in den USA betroffen, schrieb die FDA in ihrer Mitteilung.