Eli Lilly wird trotz Corona-Belastungen noch optimistischer für das Jahr

Krise ist für den Pharma-Konzern Eli Lilly im zweiten Quartal Fluch und Segen zugleich gewesen. Das Management hob am Donnerstag bei der Zahlenvorlage seinen Jahresgewinnausblick an und begründete dies unter anderem mit niedrigeren Vermarktungskosten und administrativen Aufwendungen. Weil aber gleichzeitig im Berichtszeitraum durch den Lockdown die Ärzte auch weniger verschrieben hatten, gingen die Umsätze im abgelaufen Quartal etwas zurück, wie Eli Lilly in Indianapolis mitteilte.