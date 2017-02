Der Autozulieferer ElringKlinger hat seine Ergebnisziele im vergangenen Jahr nur mühsam erreicht. Der um Abschreibungen auf Zukäufe bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern stagnierte im Vorjahresvergleich bei 140,4 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das war wie zuletzt angepeilt das untere Ende der im Juli gesenkten Bandbreite. ElringKlinger hat Probleme mit der Auftragsflut in einem Schweizer Werk für Hitzeschilde, was die Kosten für Sonderschichten und Extrafrachten in die Höhe treibt. Im vierten Quartal sei es aber schon besser gelaufen, das operative Ergebnis stieg hier um rund 12 Prozent.