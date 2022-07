Emirates entrüstet über Passagier-Grenze in Heathrow

Der Airport wies die Kritik zurück. Die Branche habe trotz Aufforderungen keine eigenen Pläne vorgelegt, dabei hätten sich die Probleme mit jedem Tag verstärkt, sagte eine Sprecherin. "Luftfahrt ist ein kompliziertes Geflecht. Das Netzwerk leidet weiter unter Corona-bedingten Herausforderungen." So stünden derzeit nur rund 70 Prozent der Mitarbeiter für die Bodenabfertigung zur Verfügung, die Zahl der Passagiere sei aber wieder auf 80 bis 85 Prozent des Niveaus vor der Pandemie gestiegen.

In Heathrow kommt es seit Wochen wie an anderen Airports europaweit immer wieder zu chaotischen Szenen. Es fehlt an Personal - wegen der Corona-Pandemie waren Beschäftigte entlassen worden, nun fehlen etliche Stellen. Ausserdem fallen Mitarbeiter immer wieder kurzfristig wegen Infektionen aus. Deshalb führte der Flughafen jüngst ein Limit von 100 000 abfliegenden Passagieren pro Tag ein, das ab sofort bis zum 11. September gelten soll. Fluggesellschaften wurden aufgerufen, den Ticket-Verkauf für diesen Zeitraum einzustellen.

Die Lufthansa reagierte zurückhaltend. "Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group arbeiten eng mit allen von uns bedienten Flughäfen zusammen, um einen möglichst stabilen und zuverlässigen Flugbetrieb zu gewährleisten", teilte der Konzern auf Anfrage mit. "Derzeit haben wir keine Verkaufsverbote oder Einschränkungen verhängt." Lufthansa habe bereits zahlreiche Flüge gestrichen. Erst am Mittwoch hatte Lufthansa rund 2000 weitere Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August abgesagt, es war bereits die dritte Welle von Streichungen in diesem Sommer./bvi/DP/jha

(AWP)