Emirates investiert mehr als 120 Millionen Euro in Digitalisierung

Die Fluggesellschaft Emirates will rund 150 Millionen US-Dollar (121,6 Millionen Euro) in die Digitalisierung des Unternehmens investieren. Das kündigte Emirates-Chef Tim Clark am Mittwoch nach dem Besuch der Luftfahrtmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg an. Einen genauen Zeitrahmen für die Investitionsmassnahmen nannte Clark nicht. Die Aircraft Interiors Expo Hamburg ist eine internationale Ausstellung rund um Flugzeuginnenausstattung. Mehr als 500 internationale Aussteller präsentieren auf der Messe ihre Produkte und Dienstleistungen.