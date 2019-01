Emmi-Aktien nach Wachstumszahlen über Erwartungen 2018 stark gesucht

Die Emmi-Aktien gewinnen um 10.40 Uhr bei hohen Volumen 7,7 Prozent auf 795,50 Franken, im bisherigen Tageshoch wares es gar 800 Franken.

Die Bank Vontobel erwähnt in ihrem Kommentar, dass das organische Wachstum mit 2,3 Prozent den höchsten Wert seit 2014 erreicht hat. Und vor allem sei Emmi in der Schweiz - nach drei rückläufigen Jahren - erstmals wieder gewachsen (0,6%). Emmi habe damit ein starkes Wachstum klar über den Erwartungen (Vontobel 1,5%, AWP-Konsens 1,7%) erzielt.

Auch beim Broker Helvea ist man sehr angetan von den Zahlen. Die (organischen) Zahlen seien nicht nur über den Erwartungen ausgefallen, heisst es in einem Kommentar, sondern seien auch von guter Qualität. CEO Urs Riedener habe im Herbst ein höheres Wachstum für 2019 angekündigt. Nun sehe es so aus, dass dies in Schlüsselkategorien schon früh(er) der Fall sei.

Die UBS betont auch noch, dass das zweite Semester in Bezug auf das organische Wachstum trotz hoher Vergleichsbasis ähnlich hoch ausgefallen sei. Erfreulich sei zudem, dass sämtliche Regionen beim organischen Wachstum die Erwartungen übertroffen hätten, schreibt die ZKB in einen Kommentar. Zudem sei die Gewinnguidance für 2018 bestätigt worden. Der EBIT dürfte dabei in der oberen Hälfte der Bandbreite zu liegen kommen, glaubt man bei der Staatsbank.

Der zuständige ZKB-Analyst erhöht gar das Rating für die Emmi-Aktie auf 'Übergewichten'. Die Aktie sei war kein Schnäppchen, aber ihm gefielen die defensiven Stärken und das verbesserte organische Umsatzwachstum. Dank des guten Cashflows und der moderaten Verschuldung könne Emmi zudem das Wachstum auch durch weitere Akquisitionen unterstützen. Der Newsflow dürfte zudem 2019 mindestens im Rahmen der Erwartungen ausfallen, was in einem unsicheren Wirtschafts- und Börsenumfeld eine besondere Stärke sei.

uh/rw

(AWP)