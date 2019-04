Die Aktionäre der Emmi-Gruppe haben am Donnerstag an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen zugestimmt. VR-Präsident Konrad Graber bekräftigte den im März gemachten Ausblick auf das Jahr 2019. Das Unternehmen rechnet laut einer Mitteilung am gleichen Abend unverändert mit einem organischen Wachstum von 2 bis 3 Prozent und einem Betriebsgewinn EBIT zwischen 215 und 220 Millionen Franken.