Emmi-CEO will bis zu 1 Mrd CHF für Akquisitionen ausgeben

Man habe stets eine Liste mit rund zwanzig Unternehmen im Blick, so Riedener weiter. Allerdings sei es im gegenwärtigen Umfeld schwierig, wertschöpfende Übernahmen zu machen. "Bio, regional, wertehaltig: Das suchen heute sehr viele", sagte der Emmi-Chef. Man sei deshalb froh, dass man schon ein paar gute Übernahmen im Ausland habe tätigen können.

Dabei gelte: "Wir haben drei neue strategische Nischen definiert, die wir nun auszubauen versuchen: Dessert, Bio und Ziegenmilch." Ziel sei es, in diesen drei Nischen in den jeweiligen Märkten eine bedeutende Stellung zu bekommen. Das gelte für den Grossteil der ausländischen Märkte von Emmi.

Regel für die Übernahmen sei, dass dadurch die Eigenkapitalquote nicht unter 40% sinken dürfe. "Zurzeit sind wir bei 56%", so Riedener. Man habe zu viele Milchverarbeiter gesehen, die sich zu stark verschuldet hatten und untergegangen seien, zuletzt Swiss Dairy Food.

ZUCKER NICHT VERTEUFELN

Riedener ärgert sich ausserdem über die Diskussionen um den Zuckergehalt in Nahrungsmitteln. "Die Leute lassen sich nicht vorschreiben, wie viel Zucker sie essen sollen", so der CEO, "und das ist gut so." Er sei dagegen, dass bestimmte Nahrungsmittel verteufelt würden.

Vor ein paar Jahren habe man das mit dem Fett gemacht, jetzt sei der Zucker dran. "Auch hier droht eine Überreaktion." Im Übrigen sei Emmi seit Jahren daran, den Zuckergehalt der eigenen Produkte zu senken.

Ebenfalls äussert sich der CEO im Interview zum Käsekonsum der Schweizer. Zwar würde immer mehr ausländischer Käse konsumiert, dies aber vor allem im Billigbereich. "Da sprechen wir von Preisen von bis zu 3 Euro pro Kilo. Da können und wollen wir nicht hin", so der CEO.

kw/mk

(AWP)