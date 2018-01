Emmi erhöht Anteil an tunesischer Laitière de Mahdia

(Mit Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Der Milchverarbeiter Emmi verstärkt sein Engagement in Tunesien. Die spanische Tochtergesellschaft Kaiku, die zu 73,4% im Besitz von Emmi ist, erhöht ihren Anteil an der Centrale Laitière de Mahdia SA ("Vitalait") auf 54,7% von 45,4%, wie der Innerschweizer Konzern Mittwoch mitteilt. 2021 werde die Beteiligung in einem zweiten Schritt auf 64,0% erhöht.