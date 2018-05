Emmi meldet Abgang von CFO Jörg Riboni per April 2019

In der Konzernleitung des Milchverarbeiters Emmi kommt es zu einem Wechsel. Finanzchef (CFO) Jörg Riboni will sich beruflich neu orientieren und verlässt das Unternehmen im April 2019. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werde er in den kommenden zwölf Monaten seine Aufgaben wie bis anhin wahrnehmen und schrittweise an seine Nachfolgerin bzw. seinen Nachfolger übertragen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.