Emmi nominiert zwei neue Mitglieder für Verwaltungsrat

Beim Milchverarbeiter Emmi sollen Christina Johansson und Alexandra Post Quillet neu in den Verwaltungsrat einziehen. Sie werden an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2018 als Nachfolgerinnen für die nicht mehr zur Wahl antretenden Stephan Baer und Josef Schmidli vorgeschlagen, wie Emmi am Freitagabend mitteilt. Als "ausgewiesene Führungspersönlichkeiten mit internationaler Erfahrung" könnten sie das Gremium wesentlich verstärken, heisst es.