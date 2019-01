Emmi setzt Expansion im Ausland mit Blauschimmelkäsefabrik in USA fort

Die Produktionsstätte in Seymour, Wisconsin, wurde 2005 in Betrieb genommen und stellt pro Jahr knapp 3,5 Millionen Kilogramm Blauschimmelkäse her, wie Emmi am Freitag mitteilte. Zudem verfüge sie über Konfektionierungsanlagen, mit der Blauschimmelkäse zerbröckelt und in Becher für den Detailhandel oder grössere Portionen für den Food-Service abgepackt werden könne.

Emmi hat in den vergangenen Jahren das Segment der Spezialitätenkäse erweitert und bietet in den USA auch Blauschimmelkäse an. Das Angebot umfasst unter anderem die Marke "Buttermilk Blue" für Kunden aus dem Detailhandel und dem Food-Service-Bereich und kann nun mit der Übernahme einer eigenen Produktionsstätte erweitert werden. Emmi sieht dies als Verlängerung der Wertschöpfungskette. So sollen neue Formate und Sorten von Blauschimmelkäse entwickelt werden.

Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Finanzielle Details zur Transaktion werden keine bekanntgegeben. Emmi Roth, die US-Tochtergesellschaft von Emmi, will allen 50 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz anbieten.

Der Fokus von Emmi in den USA liegt auf der Herstellung und dem Vertrieb von Käse, zum einen von aus der Schweiz importiertem und zum anderen von lokal hergestelltem. Primär wird dazu Kuhmilch verarbeitet.

Mit der Division Americas, die neben den USA, Kanada, Mexiko, Chile, Tunesien, Spanien (ohne Lácteos Caprinos) und Frankreich umfasst, erzielte Emmi im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von knapp einer Milliarde Franken und damit etwas weniger als einen Drittel des Gesamtumsatzes.

In Marktkreisen wirft die Ergänzungsakquisition keine grossen Wellen, die Aktie steht in einem freundlichen Gesamtmarkt derzeit rund ein halbes Prozent höher. Die Übernahme liege ganz auf der Linie der Strategie von Emmi, heisst es in einem Kommentar von Baader Helvea. Überdies sei sie ein Hinweis darauf, dass Emmi in den USA gut vorankomme. Der Broker weist weiter darauf hin, dass wie im vergangenen Jahr zu Jahresbeginn noch weitere Ankündigungen von Expansionsschritten von Emmi folgen könnten.

cf/tt

(AWP)