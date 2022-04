Ems-Chemie steigert Umsatz im Startquartal

Im ersten Quartal 2022 kletterte der Umsatz um 12,7 Prozent auf 638 Millionen Franken, wie Ems am Mittwoch mitteilte. Organisch betrug das Wachstum 15,0 Prozent. Gewinnzahlen gibt Ems zum ersten Quartal jeweils nicht bekannt.

Die Steigerung sei vor allem auf die positive Konsumentenstimmung und eine hohe Nachfrage in allen Kundensegmenten zurückzuführen. Nach dem pandemiebedingten Nachfrageeinbruch sei die Konsumbereitschaft hoch gewesen. Ems verzeichnet in allen Regionen Wachstum, insbesondere aber in China und in den USA.

Aufgrund der stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise seien Preisanpassungen für Kunden unumgänglich gewesen, so die Mitteilung weiter. Die Lieferfähigkeit der weltweiten EMS-Gesellschaften sei jedoch sichergestellt.

Chipmangel belastet

Zu Kämpfen hat der Konzern trotz der guten Ergebnisse mit Unsicherheiten auf dem Automobilmarkt, wo die Gruppe 60 Prozent ihres Umsatzes generiert. Der Chipmangel belaste die Branche nach wie vor und verhindere eine Erholung.

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat Ems-Chemie die Geschäftstätigkeit in den zwei russischen Werken in Nizhny Novgorod und Jelabuga bereits Ende März weitgehend unterbrochen.

Trotz aller Unsicherheiten wie unter anderem der Krieg und steigenden Energiepreise bestätigt Ems die Ziele für das laufende Jahr. Der Spezialchemiekonzern rechnet mit einem Nettoumsatz und einem EBIT leicht über dem Vorjahr. 2021 hatte Ems einen Umsatz von 2,25 Milliarden Franken und Gewinn 553 Millionen erwirtschaftet.

kae/rw

(AWP)