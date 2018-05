EnBW treibt Konzernumbau weg von konventioneller Energie voran

Der Energiekonzern EnBW will seine Gewinne mit neuen Geschäftsfeldern kräftig steigern. Energie- und Dateninfrastruktur, neue Energienetze und Elektromobilität sollen zusammen mit Wind- und Sonnenenergie die künftigen Stützen des Karlsruher Unternehmens sein. Bis 2020 erwarte er einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro und bis 2025 von mindesten 3 Milliarden Euro im Jahr, sagte Vorstandschef Frank Mastiaux bei der Hauptversammlung am Dienstag in Karlsruhe.