Encavis kauft Windpark in Finnland

Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat einen Windpark in Finnland übernommen. Der bereits in Betrieb befindliche Windpark Paltusmäki nahe der Ostseeküste in der nordfinnischen Region Nordösterbotten könne jährlich rund 61 GWh grünen Strom liefern, wie die Encavis AG am Mittwoch berichtete. Bei einem angenommenen Haushaltsverbrauch von 2500 KWh pro Jahr entspräche dieser Wert dem Strombedarf von rund 24 000 Haushalten. Über finanzielle Details wurden keine Angaben gemacht. Encavis will an diesem Freitag die Ergebnisse des 1. Quartals 2021 veröffentlichen./kf/DP/fba