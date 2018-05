Endress+Hauser erzielt deutlich mehr Gewinn und schafft 300 neue Stellen

Bereits anfangs Februar gab das Unternehmen die Umsatzzahlen bekannt. Im letzten Jahr stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in der Berichtswährung Euro um 4,8 Prozent auf 2,2 Milliarden, in lokaler Währungen betrug das Wachstum gar 6,5 Prozent. Das Unternehmen mit Sitz in Reinach im Kanton Basellandschaft habe vom starken privaten Konsum, dem stabileren Ölpreis sowie den tiefen Zinsen profitiert.

"Wir haben in praktisch allen Regionen und Branchen gute Geschäfte gemacht", so CEO Matthias Altendorf. Auf Stufe EBIT verbesserte Endress+Hauser das Betriebsergebnis um 15 Prozent auf 251,7 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern wuchs um über ein Drittel (+34,2 Prozent) auf 209 Millionen Euro. Hier half auch der gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkene effektive Steuersatz. Dieser sei die Folge der veränderten lokalen Zusammensetzung des Gewinns, heisst es dazu.

300 NEUE STELLEN

Der höheren Nachfrage entsprechend hat Endress+Hauser vor allem in der Produktion zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Ende 2017 zählte das Unternehmen den Angaben zufolge weltweit rund 13'300 Beschäftigte, gut 2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Auch im laufenden Jahr will das Management nochmals nachlegen. Da Endress+Hauser mit stark gewachsenem Auftragsbestand ins laufende Jahr gestartet sei, möchte die Gruppe den Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern und plant Investitionen von 223 Millionen Euro. Zudem will man weltweit wiederum bis zu 500 neue Stellen schaffen.

