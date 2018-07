Enel sitzt auf höherem Schuldenberg

Der Schuldenberg des italienischen Energiekonzerns Enel hat sich zum Halbjahr erhöht. Unter anderem wegen des Zukaufs des brasilianischen Versorgers Eletropaulo stieg die Verschuldung binnen Jahresfrist um gut 11 Prozent auf 41,6 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Dienstag in Rom nach Börsenschluss mitteilte.