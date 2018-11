Energiekonzern Innogy verdient weniger - Abschreibungen auf Npower

(Ausführliche Fassung) - Der Energiekonzern Innogy hat in den ersten neun Monaten erheblich weniger verdient als im Vorjahr. Ein schwächeres Geschäft mit erneuerbaren Energien sowie im Vertrieb und sinkende Ergebnisse im Netzbereich waren der Grund, wie das vor der Fusion mit dem Konkurrenten Eon stehende Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Dazu kamen erneute Wertberichtigungen auf das britische Vertriebsgeschäft Npower.