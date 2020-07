Engie verdient deutlich weniger - Aktie profitiert von Sparten-Verkaufsplänen

Der französische Energieversorger Engie könnte sich nach einem Gewinneinbruch von mehr Randgeschäften und Minderheitenanteilen trennen als bislang bekannt. Mittelfristig stehen dabei Vermögenswerte in Höhe von acht Milliarden Euro auf dem Prüfstand und damit doppelt so viel wie ursprünglich angenommen. Ausbauen will Engie dagegen das Geschäft mit Erneuerbaren Energien, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analystenpräsentation hervorgeht. Die Aktie profitierte davon - sie legte um fast fünf Prozent zu und war damit einer der stärksten Titel im EuroStoxx 50.