Engie von Kernkraftwerken gebremst - Atomausstieg vorantreiben

An der Börse wurden die Nachrichten negativ aufgenommen. Der Kurs der Engie-Aktie rutschte am Vormittag um rund 3 Prozent ab. Vor allem der Ausblick des Konzerns auf 2019 sei enttäuschend, hiess es von Marktteilnehmern. Engie peilt beim um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn zwischen 2,5 und 2,7 Milliarden Euro an, nach 2,5 Milliarden im vergangenen Jahr.

Im vergangenen Jahr wurde der Versorger durch die Abwertung des brasilianischen Real und des US-Dollars gegenüber dem Euro gebremst. Die Produktivität der Kernkraftwerke in Belgien war wegen ungeplanter Abschaltungen stark eingeschränkt, sie waren nur zu rund 52 Prozent in Betrieb. Mängel an den belgischen Atommeilern Tihange und Doel sind in Deutschland immer wieder Grund zur Sorge.

Der Umsatz stieg 2018 aus eigener Kraft, also ohne ZU- und Verkäufe sowie Währungseffekte, um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 60,6 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich organisch um 4,7 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Das Ebitda blieb damit wie im November angekündigt unterhalb der ursprünglich erwarteten Spanne von 9,3 bis 9,7 Milliarden Euro. Für das Finanzjahr 2018 soll eine Dividende von 0,75 Euro pro Aktie in bar gezahlt werden./elm/tav/jha/

(AWP)