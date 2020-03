Englisches Fintech Abaka arbeitet mit Avaloq zusammen

Der Bankensoftware-Anbieter Avaloq spannt mit der englischen Fintechfirma Abaka zusammen. Die beiden Technologiefirmen würden gemeinsam an der Entwicklung von Lösungen auf Basis der künstlichen Intelligenz arbeiten, teilte Avaloq am Dienstag in einem Communiqué mit. Ab jetzt könnten sich Bankingkunden von Avaloq über den Open-Banking-Marktplatz www.avaloq.one durch die Verwendung von sicheren Programmierschnittstellen (API) mit Abaka verbinden.