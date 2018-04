ENR Russia Invest 2017 mit deutlich tieferem Gewinn

Der innere Wert (NAV) per Ende Jahr stieg auf 48,40 Millionen Franken von 46,15 Millionen. Dies sei vor allem eine Folge einer höheren Bewertung des Büro-Zentrums Petrovsky Fort in St. Petersburg und der Parkgarage Turgenevskaya in Moskau. Letztere wurde letzten Sommer erworben.

ENR habe zudem in der Berichtsperiode festverzinsliche Wertpapiere und Darlehen in Höhe von 7,66 Millionen Franken verkauft. Damit habe das Darlehen man für das Petrovsky Fort bei der Unicredit Bank per Jahresende auf 14,40 Millionen reduziert. Gegen Ende 2017 sei ENR ferner aus dem Blumen-Detailhandelsgeschäft ausgestiegen, heisst es weiter.

ra/

(AWP)