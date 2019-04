ENR Russia Invest 2018 mit Verlust nach Bewertungsverlusten und Abschreibungen

Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft ENR Russia Invest hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust eingefahren. Konkret erzielte die Gesellschaft 2018 einen Fehlbetrag von 4,44 Millionen Franken, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 2,40 Millionen ausgewiesen wurde, wie die Gesellschaft am Montagabend mitteilte.