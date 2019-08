ENR Russia Invest erzielt im Halbjahr einen Gewinn von 3,54 Mio Franken

Im Halbjahr belief sich der Nettogewinn auf 3,54 Millionen Franken, verglichen mit einem Verlust von 0,12 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Dienstagabend mitteilte.

Der Nettoinventarwert (NAV) lag am Ende der Periode (30. Juni) bei 44,49 Millionen Franken, verglichen mit 44,47 Millionen per Ende 2018. Als Faktor wurde der gegenüber dem Franken um 8,8 Prozent höher bewertete Rubel genannt.

Der Leerstand in der Immobilie Petrovski Fort habe abgenommen, da sich der NMietmarkt in Sankt Petersburg erholt habe, hiess es weiter. Das Unternehmen investiere weiter in die Immobilie, habe eine neue Marketing-Webseite lanciert und fokussiere stärker auf den Service für die Mieter.

yr/

(AWP)