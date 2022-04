ENR Russia Invest kehrt 2021 in die Gewinnzone zurück

ENR Russia Invest ist im Geschäftsjahr 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 3,34 Millionen nach einem Verlust von 5,73 Millionen Franken im Jahr davor, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte.