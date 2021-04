ENR Russia Invest schreibt 2020 rote Zahlen

ENR Russia Invest ist im Geschäftsjahr 2020 in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust belief sich auf 5,73 Millionen Franken, nach einem Gewinn von 6,23 Millionen im Vorjahr, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Als Hauptgrund nennt die Gesellschaft die Abwertung des russischen Rubels gegenüber dem Schweizer Franken um 25 Prozent.