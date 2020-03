Entlastung bei deutschem Kurzarbeitergeld kostet Hunderte Millionen im Monat

Um die Betriebe mit Kurzarbeit in der Corona-Krise zu entlasten, übernimmt die Bundesagentur die Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber normalerweise bei Kurzarbeit weiter zahlen muss. Ferschl sieht in der Praxis eine Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer. "Es ist völlig inakzeptabel, dass neben Staatsgarantien in Milliardenhöhe Arbeitgeber nun auch noch einseitig von den Sozialbeiträgen beim Kurzarbeitergeld entlastet werden", sagte sie. "Für viele Beschäftigten ist die jetzige Höhe des Kurzarbeitergelds existenzbedrohend."/ruc/DP/jha

(AWP)