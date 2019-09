Volkswagen will seine Entscheidung über ein mögliches Werk in der Türkei in Kürze bekanntgeben. "Wir sind jetzt in den finalen Gesprächen für eine neue Fabrik", sagte der Produktionsvorstand der Kernmarke VW Pkw, Andreas Tostmann, am Donnerstag in Berlin. Letzte Vertragsdetails würde derzeit besprochen, ein Ergebnis liege noch nicht vor.