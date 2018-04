Enttäuschung für BMW auf dem US-Markt im März

Der Autobauer BMW hat im März einen Dämpfer auf dem US-Markt hinnehmen müssen. Die Verkäufe gingen im Vergleich mit dem Vorjahresmonat wegen eines kräftigen Rückgangs bei der Kleinwagenmarke Mini insgesamt um 0,4 Prozent auf 35 842 Autos zurück, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte.