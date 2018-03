Eon setzt sich neue Wachstumsziele - Prognose für 2017 erreicht

Ungeachtet der geplanten Innogy -Transaktion hat sich der Energiekonzern Eon neue Wachstumsziele bis 2020 gesetzt. Mit dem bestehenden Portfolio - also noch inklusive des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien - will Eon bis 2020 das operative Ergebnis (Ebit) durchschnittlich um 3 bis 4 Prozent jährlich steigern, teilte Eon am Montagabend mit. Das Ergebnis je Aktie soll je um 5 bis 10 Prozent zulegen.