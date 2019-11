Der grösste deutsche Stromversorger Eon will in Grossbritannien in erheblichem Umfang Arbeitsplätze streichen. Es geht um einen Grossteil der derzeit 5800 Stellen bei der neuen Tochter NPower, wie Eon-Chef Johannes Teyssen am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen sagte. Eon plant im Vereinigten Königreich eine Neuordnung seines Vertriebs, um dort aus den Verlusten herauszukommen. Das Management wolle "notwendige Massnahmen ergreifen, um das Geschäft nachhaltig wieder in die Gewinnzone zu führen", erklärte Teyssen.