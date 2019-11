EPH mit höheren Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten

Die Eastern Property Holdings (EPH) hat in den ersten neun Monaten die Mieteinnahmen deutlich gesteigert. Insgesamt legten sie um 4,4 Millionen auf 56,1 Millionen Dollar zu, wie die auf Immobilien in Russland spezialisierte und an der Schweizer Börse SIX kotierte Gesellschaft am Freitagabend mitteilte.