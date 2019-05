Die Eastern Property Holdings (EPH) hat im ersten Quartal 2019 im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht höhere Mieterträge erzielt. Die Netto-Mieteinnahmen steigen auf 19,0 Millionen US-Dollar von zuvor 18,2 Millionen, wie die auf Immobilien in Russland spezialisierte und an der SIX kotierte Gesellschaft am Freitagabend mitteilte.