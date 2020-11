EPH plant Kapitalerhöhung über bis zu 175 Millionen Dollar

Das an der SIX kotierte Immobilienunternehmen EPH European Property Holdings (zuvor Eastern Property Holdings) plant eine Kapitalerhöhung. Konkret sollen bis zu 4,5 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, wobei ein Bezugspreis von 38,82 US-Dollar pro Aktie gilt. Dieser Preis entspreche dem zuletzt gemeldeten inneren Wert (NAV) der Papiere, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.