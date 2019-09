Das Immobilienunternehmen Eastern Property Holdings (EPH) stellt für das erste Halbjahr 2019 einen Gewinn in der Grössenordnung von 20 bis 30 Millionen US-Dollar in Aussicht, wie es am Dienstagabend mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte lediglich ein Plus von 2,7 Millionen resultiert.