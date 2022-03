EPH will Kapital auf Euro umstellen

EPH hat laut eigenen Angaben derzeit vier Anleihen über insgesamt 455 Millionen Dollar (rund 412 Mio Euro) ausstehend. EPH habe den Inhabern nun die Umstellung der Stückelung in Euro und damit auch eine Senkung der der Zinssätze vorgeschlagen. Alle Anleihegläubiger hätten der Änderung der Zinskupons und der Umstellung und damit auch der Zins- und Tilgungszahlungen in Euro zugestimmt.

Aus technischen Gründen erhalten die Anleihen auch eine neue Valorennummer und ISIN. Die Änderungen treten am 1. April in Kraft. Der erste Handelstag ist der 4. April 2022.

An der Generalversammlung vom 9. Juni will EPH die Argumente für die Umstellung des Aktienkapitals in Euro nochmals präsentieren und die Aktionäre können darüber befinden.

pre/uh

(AWP)