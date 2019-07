Erdöl-Gigant Saudi Aramco will Börsengang laut Medienbericht wieder vorbereiten

Saudi Aramco ist die grösste Erdölfördergesellschaft der Welt und der weltweit profitabelste Konzern. Er befinde sich derzeit mit verschiedenen Investmentbanken im Gespräch, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Gang aufs Parkett auszuloten, hiess es weiter. Die konkreten Vorbereitungen des Börsengangs könnten im weiteren Jahresverlauf oder zu Beginn des kommenden Jahres an Fahrt aufnehmen.

Der Börsengang stehe allerdings noch vor einigen Hürden. So wolle das Königreich Saudi-Arabien eine Bewertung von zwei Billionen US-Dollar (1,8 Bio Euro) erreichen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman strebe an, dass Saudi Aramco an der New Yorker Börse gelistet werde und plane, den IPO 2020 oder 2021 über die Bühne gehen zu lassen, hiess es weiter./eas/mis

(AWP)