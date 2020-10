Erholung in der Industrie der Eurozone verliert weiter an Schwung

Die Erholung in der Industrie der Eurozone hat sich im August weiter verlangsamt. Die Industrieproduktion sei in den 19 Euroländern zum Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Damit hat sich die Erholung weiter abgeschwächt, nachdem das Plus im Vormonat noch revidierte 5,0 Prozent (zunächst +4,1 Prozent) betragen hatte. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet im Schnitt jedoch mit 0,8 Prozent leicht mehr erwartet.