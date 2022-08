Erholung der Langstreckenflüge macht Rolls-Royce Hoffnung - Aktie gibt nach

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce sieht sich dank der allmählichen Erholung des Flugverkehrs auf der Langstrecke in seinen Jahreszielen bestätigt. Die wachsende Zahl von Flugstunden dürfte zu mehr Wartungsaufträgen führen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Im ersten Halbjahr erreichten die Flugstunden grosser Langstreckenjets den Angaben zufolge 60 Prozent des Niveaus aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Rolls-Royce hatte sich seit einigen Jahren ganz auf Antriebe für Grossraumflugzeuge verlegt. Der Geschäftseinbruch infolge der Pandemie traf das Unternehmen dadurch härter als andere Triebwerkshersteller.