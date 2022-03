Erholung kommt ins Stocken: Textilhändler H&M spürt Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg hat in den vergangenen Wochen die Erholung der Bekleidungskette Hennes & Mauritz von der Corona-Krise ausgebremst. Nach einem noch schwungvollen Jahresstart verlangsamte sich das Wachstum des schwedischen Konzerns im zu Ende gehenden März merklich, wie H&M am Donnerstag in Stockholm berichtete. Neben dem Krieg dämpft auch die wieder anziehende Corona-Pandemie in China aktuell die Aussichten auf eine beschleunigte Erholung des Inditex -Konkurrenten. Die H&M-Aktie brach am Morgen um mehr als acht Prozent ein.