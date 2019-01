Ericsson mit Jahresverlust trotz starkem Umsatz - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson ist im vierten Quartal wegen hoher Umbaukosten wieder in die roten Zahlen gerutscht. Auch für das Gesamtjahr stand damit erneut ein Verlust zu Buche. Allerdings stiegen die Erlöse im Schlussquartal um zehn Prozent auf 63,8 Milliarden Kronen, wie der Nokia-Rivale am Freitag in Stockholm mitteilte. Damit übertraf Ericsson die Erwartungen der Analysten. An der Börse wurde dies positiv aufgenommen. Der Aktienkurs zog um rund vier Prozent an.