Über eine engere Partnerschaft oder sogar einen Kauf wurde bereits in den vergangen Wochen spekuliert. Die Kathrein-Sparte umfasst 4000 Mitarbeiter an weltweit 20 Standorten und kam im Jahr 2018 nach vorläufigen Berechnungen auf einen Umsatz von 270 Millionen Euro, wobei die Verkäufe an Ericsson nicht mitgerechnet sind./tav/mne/men

(AWP)