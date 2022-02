Erneuerbare Energien schieben Iberdrolas Ergebnis an - mehr Dividende

Der Energieversorger Iberdrola hat im vergangenen Jahr unter anderem von dem Ausbau der erneuerbaren Energien und Netze profitiert. Besonders der Bereich Windenergie auf See habe einen ausschlaggebenden Anteil gehabt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mit. Dabei lagen sowohl das operative als auch das Nettoergebnis über den Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten.