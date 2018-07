Erneuerbare Energien treiben Engie an - Starker Euro belastet

Das Geschäft mit erneuerbaren Energien und seine Stromnetze haben den französischen Versorger Engie im ersten Halbjahr angetrieben. Allerdings machte dem Konzern, der seit 2017 wieder im Aufwind ist, der starke Euro zu schaffen. Für das zweite Halbjahr rechnet Engie-Chefin Isabelle Kocher aber mit Wachstum und hält daher trotz der technischen Probleme in einigen Atommeilern in Belgien an ihrer Jahresprognose fest, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte.