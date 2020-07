Erneut grosse Aktienverkäufe bei Immobilienkonzern PSP Swiss Property

Gemäss einer am Mittwoch auf der Meldeseite der SIX Exchange Regulation veröffentlichten Management-Transaktion veräusserte ein Nicht-Exekutives Verwaltungsratsmitglied respektive eine nahestehende juristische Person am 30. Juni 350'000 Aktien im Wert von 37,3 Millionen Franken.

In den vergangenen Monaten war es vermehrt zu Verkäufen von grösseren Aktienblöcken - zuletzt 500'000 Aktien am 4. Juni - gekommen. Beim Verkäufer kann es sich nur um Verwaltungsrat Nathan Hetz respektive dessen Firma Alony Hetz handeln. Gemäss den Angaben im Geschäftsbericht 2019 war er das einzige Mitglied des Gremiums, das über einen so grossen Anteil an der Gesellschaft verfügte.

Damit dürfte der Anteil am Unternehmen nach dieser Transaktion unter die meldepflichtige Schwelle von 3 Prozent fallen. Zuletzt betrug die Beteiligung noch 4,58 Prozent. Ende 2019 lagen 7,96 Prozent der Stimmrechtsanteile von PSP bei Alony Hetz. Früher hatte er phasenweise über 15 Prozent gehalten.

Aktuell notiert das Papier bei 106,30 Franken, im Februar war es kurzzeitig mehr als 157 Franken wert.

PSP kommentierte eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zunächst nicht.

pre/kw

(AWP)