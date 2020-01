Erneut mehr Firmengründungen als -löschungen im Jahr 2019

Insgesamt wurden laut Crif im vergangenen Jahr 44'616 Firmen gegründet. Das sind 3,3 Prozent mehr, als dies im Jahr 2018 der Fall war. Demgegenüber wurden 31'265 Unternehmen gelöscht, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von knapp 13 Prozent gleichkommt.

Zieht man die Löschungen von den Neugründungen ab, dann ergibt sich für 2019 ein Nettozuwachs von 13'351 Firmen nach 15'450 im Vorjahr. Der Grund für diesen Rückgang sei der zuletzt starke Anstieg bei den Firmenlöschungen, so die Mitteilung.

Mehr Beratungsfirmen

Die meisten Neueintragungen gab es im letzten Jahr in den Kantonen Zürich (7'861), Waadt (4'653) und Genf (3'864). Das stärkste Wachstum zum Vorjahr erreichte der Kanton Bern mit einem Plus von 339 Firmen, gefolgt von der Waadt (+272) und St. Gallen (+242). Weniger Firmen als im Vorjahr wurden vor allem in den Kantonen Zug (-217), Appenzell Ausserrhoden (-49) und Obwalden (-22) gegründet.

Nach Branchen betrachtet schwingt in der Statistik zu den Bewegungen im Handelsregister die Unternehmensberatung mit 3'382 Neugründungen obenaus. Die Berater glänzen zugleich auch mit dem stärksten Nettozuwachs.

Jeweils gut 3'000 Gründungen hat es im Detailhandel und in der Baubranchen gegeben. Jedoch sind in diesen beiden Branchen mit 3'284 beziehungsweise 2'743 Firmen auch die meisten aus dem Handelsregister gelöscht worden.

mk/rw

(AWP)