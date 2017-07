Erste Einigung zwischen Fraport und Lufthansa im Gebühren-Streit

Im Gebühren-Streit am Frankfurter Flughafen haben die Lufthansa und der Betreiber Fraport eine erste Einigung erzielt. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Vereinbarung über kurzfristige Kostentlastungen, wie Lufthansa und Fraport am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Mit einem Bündel von Massnahmen sollen den Angaben zufolge "die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Lufthansa auch in den kommenden Jahren in Frankfurt weiter wachsen kann".