ESG-AM erhält von Finma Bewilligung als Verwalterin von Kollektivanlagen

Zudem hat ESG-AM Robert Koch als Partner an Bord geholt. Er sei ein ausgewiesener Experte im Bereich Multi-Asset und Absolute Return, heisst es. Zuvor war er unter anderem für Fisch Asset Management, Union Investment Austria und Roland Berger Strategy Consultants tätig.

ESG-AM will laut den Angaben nach Eintreten der Rechtskraft seiner Bewilligung als Asset Manager ein Dienstleistungs- und Produktangebot für nachhaltige Vermögensanlagen anbieten. Der Schwerpunkt von ESG-AM liegt auf den sozialen und ökologischen Kriterien (E und S). So will das Unternehmen als erstes eine Strategie im liquiden Bondbereich aufbauen, die sich auf Investitionen in den Übergang zu einem Netto-Null-Energiepfad fokussiert. Weiter ist eine Strategie angedacht, die sich den Bereichen Geschlechtergleichheit, menschenwürdiger Arbeit und ökonomischen Wachstums annimmt.

tv/cf

(AWP)